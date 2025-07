Brandheißes Verkehrshindernis: Transporter brennt auf Bahnübergang

Einsatz für die Feuerwehr in Winsen/Luhe: Gegen 21 Uhr geriet am Sonntag auf einem Bahnübergang im Gewerbegebiet in Luhdorf (L215/L324) aus noch unbekannter Ursache ein Kleintransporter in Brand.

Der Transporter stand bereits im Vollbrand, als die Feuerwehr am Einsatzort an der Pattensener Spitze eintraf. Dieselkraftstoff lief aus und verunreinigte eine Grünfläche, Reste des Diesels wurden abgestreut.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort.