Im Norden: Lkw in Flammen – Feuerwehr kommt zu Fuß

In Celle (Kreis Celle) ist in der Fahrerkabine eines Lkw in der Nacht zu Samstag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr eilte zu Fuß zum Unglücksort und begann mit der Brandbekämpfung.

Wie Feuerwehrsprecher Florian Persuhn mitteilte, sei der Brand gegen 1 Uhr am Wilhelm-Heinischen-Ring gemeldet worden. Der Einsatzort lag direkt vor der Feuerwache, die freiwilligen Retter waren binnen weniger Minuten zur Stelle.

Feuerwehr konnte den Einsatzort zu Fuß erreichen

Es wurde ein Löschfahrzeug aus der Halle gefahren. Von dort begann man mit einem sogenannten Schnellangriff damit, die Flammen zu bekämpfen. Nach gut 45 Minuten war der Brand gelöscht. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache.