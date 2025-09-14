100 Retter im Einsatz: Wohnhaus in Flammen – Hilferufe aus den Fenstern

Ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in Rotenburg (Wümme) hielt am Samstagabend ein Großaufgebot der Feuerwehr in Atem. Rund 100 Retter waren im Einsatz.

Der Brand brach laut Feuerwehr gegen 23 Uhr im Mittelweg aus. Anwohner hatten dort eine starke Verqualmung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, standen Menschen an den Fenstern und riefen um Hilfe.

Kripo ermittelt die Brandursache

Daraufhin wurde Verstärkung angefordert, rund 100 Einsatzkräfte rückten an. Laut Polizei hatte es im Keller gebrannt. Dichter Rauch hatte sich auf den oberen Etagen verteilt. Für die Bewohner wurde ein Rettungszelt aufgebaut. Darin wurden sie von Sanitätern versorgt und betreut. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Kripo ermittelt die Brandursache.