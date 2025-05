Diebinnen bieten Hehlerware an – und geraten an die Falschen

Da hatten die drei Frauen die Rechnung ohne die Bundespolizei gemacht. Das Trio bot am Samstagnachmittag im Bremer Hauptbahnhof Waren zum Kauf an. Dazu sprachen sie Reisende an – und gerieten schließlich an einen Zivilfahnder.

Der Vorfall soll sich gegen 16.20 Uhr ereignet haben. Laut Bundespolizei sprachen drei Frauen (24, 32 und 42 Jahre) verschiedene Passanten im Bahnhof an und boten ihnen Waren zum Kauf an, darunter Schmuck, originalverpackte Air Pods Pro und Kosmetikartikel.

Hehlerware und 1000 Euro Bargeld sichergestellt

Dabei hatten sie auch einen Zivilfahnder angesprochen und ihm die mutmaßlich gestohlenen Artikel feilgeboten. Dieser informierte jedoch seine uniformierten Kollegen. Alle drei Frauen wurden vorläufig festgenommen. Die Hehlerware sowie rund 1000 Euro Bargeld wurden sichergestellt.