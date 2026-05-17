TikToker auf der Flucht – Autofahrer hilft Polizei bei Verfolgungsjagd

In Uelzen ist es am Samstagnachmittag zu einer kuriosen Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und zwei Dieben gekommen. Als die Täter zu entkommen drohten, hielt ein Autofahrer an, nahm einen Polizisten mit und sorgte so schließlich für die Festnahme.

Der Vorfall soll sich laut Polizei gegen 15.15 Uhr an der Nordallee ereignet haben. Dort hatten zwei Teenager einen Werbeaufsteller gestohlen. Hintergrund soll offenbar ein TikTok-Trend sein, bei dem sich die Täter filmen und die Aufnahmen anschließend ins Netz stellen. Alarmierte Polizisten entdeckten die beiden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung.

Täter flüchtet auf E-Bike – Polizist rennt zu Fuß hinterher

Daraufhin ergriff einer der Diebe auf einem E-Bike die Flucht. Ein Polizist sprintete zunächst zu Fuß hinterher, musste die Verfolgung aber wenig später abbrechen, weil der Flüchtige deutlich schneller war. Ein Autofahrer, der auf die Situation aufmerksam geworden war, hielt an und bot seine Hilfe an. Gemeinsam mit dem Beamten setzte er die Verfolgung fort.

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Mit Erfolg: Zusammen mit einem weiteren Streifenwagen konnte der Teenager gestellt werden. Kurz darauf fassten die Beamten auch seinen Komplizen. Beide wurden nach der Anzeigenaufnahme ihren Erziehungsberechtigten übergeben.