Im Norden: Auto überschlägt sich mehrfach – Fahrer schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen rechnet ein Mann auf der Fahrt nach Oldenburg nicht damit, dass die Fahrspur einspurig wird. Es kommt zu einem Auffahrunfall.

Auf der Bundesstraße 75 bei Delmenhorst ist ein Mann bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 37-Jährige am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto auf die A28 in Richtung Oldenburg auffahren, als er mit einem vorausfahrenden Wagen kollidierte und sich anschließend mehrfach überschlug.

Fahrer zu schnell unterwegs – Auffahrunfall

Der Mann sei mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe deshalb nicht mehr rechtzeitig reagieren können, als sich die Fahrbahn wegen einer Baustelle in einer leichten Rechtskurve auf eine Spur verengte, hieß es. In dem Auto, auf das er auffuhr, befanden sich den Angaben zufolge zwei Menschen. Die 47 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt, ihr 19-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Am Unfallort habe die Polizei Alkoholgeruch wahrgenommen und deshalb eine Blutentnahme angeordnet. Ob der Fahrer alkoholisiert war und ob dies in Zusammenhang mit dem Unfall steht, war zunächst unklar. (dpa)