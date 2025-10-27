Im Norden: Auto erfasst vierjähriges Kind – schwer verletzt

Ein unachtsamer Moment reicht: Mitten beim Spaziergang mit Papa und Hund läuft ein Vierjähriger auf die Straße. Ein Auto erfasst ihn.

Ein vier Jahre alter Junge ist in Westerstede (Landkreis Ammerland) von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Kind war am Abend mit seinem Vater und dem Familienhund auf einem Geh- und Radweg unterwegs, als es nach Polizeiangaben plötzlich auf die Fahrbahn lief.

Eine 51-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste mit ihrem Wagen den Jungen – sie erlitt laut Polizei einen Schock. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers befindet sich der Vierjährige außer Lebensgefahr.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Landesstraße 820 rund eine Stunde lang voll gesperrt. (dpa/mp)