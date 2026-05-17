70-Jähriger nach Feuer lebensgefährlich verletzt – Wohnungen evakuiert

Ein Mann rettet sich trotz lebensgefährlichen Verletzungen aus seinem brennenden Zuhause. Die Wohnungen der Nachbarn werden von der Feuerwehr evakuiert.

Ein 70 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Hesel (Landkreis Leer) lebensgefährlich verletzt worden. Warum das Feuer in der Nacht in der Reihenhauswohnung ausbrach, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner konnte sich trotz seiner lebensbedrohlichen Verletzungen selbst ins Freie retten und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Die angrenzenden Wohnungen wurden von den 70 Einsatzkräften der Feuerwehr vorsorglich geräumt, sieben weitere Menschen waren betroffen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. (dpa/mp)