Ein 19-Jähriger kommt im Landkreis Harburg mit Campingbus von der Straße ab, prallt gegen einen Baum und wird schwer verletzt in eine Klinik geflogen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Harburg ist ein 19-Jähriger am frühen Sonntagabend schwer verletzt worden. Der junge Mann war mit seinem Camper von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gekracht und im Fahrzeug eingeklemmt worden. Feuerwehrleute befreiten ihn.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 17.50 Uhr auf der Kreisstraße 27 kurz vor dem Ortseingang Undeloh. Hier war der 19-jährige Fahrer eines VW-Campers aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Danach wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert.

Kreisstraße 27 bis 23.40 Uhr gesperrt

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Feuerwehrleute befreiten den schwer Verletzten aus dem Wrack. Danach wurde er vom Notarzt versorgt und laut Feuerwehr mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Die Kreisstraße war bis 23.40 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.