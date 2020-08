Illegales Autorennen im Norden: Ferrari in mehrere Teile zerrissen – Fahrer stirbt

Wasbüttel -

Ein fürchterlicher Unfall erschütterte am Sonntagabend die Gemeinde Wasbüttel (Gifhorn). Auf einer Landstraße kam es nach einem illegalen Autorennen zu einen schweren Unfall. Dabei wurde ein Ferrari regelrecht zerfetzt und in mehrere Teile gerissen. Der Fahrer starb.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 18.35 Uhrauf der Kreisstraße 67 zwischen Isenbüttel und Wasbüttel. Mit Vollgas donnert ein 39-Jähriger mit seinem roten Ferrari über die Straße. Dann quietschten die Reifen – und es kam zu einem lauten Knall. Der Sportwagen war frontal in einen Baum gekracht. Das Auto wurde dabei in drei Teile zerrissen!

Illegales Autorennen: Ferrari in drei Teile zerrissen!

Die alarmierte Feuerwehr und der Rettungsdienst samt Notarzt sind schnell an der Einsatzstelle. Den Rettern bot sich ein dramatisches Bild. Der Motorblock des hochmotorisierten Flitzers klebt am Baum. Rund 50 Meter weiter liegt der Wagen in zwei Teile zerrissen auf einem Feld neben der Landstraße

Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Der Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass der Unfall die Folge eines illegalen Autorennen ist. Zeugen wollen dies zuvor beobachtet haben.