Illegaler Transport mit Welpen und Katzen gestoppt – Platzverweis auf der Autobahn

Zöllner haben auf der A2 bei Braunschweig erneut einen illegalen Tiertransport aufgedeckt. Mehrere Hunde und Katzen waren ohne gültige Papiere unterwegs – einige mussten in Quarantäne.

Am Mittwochmittag kontrollierte die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Braunschweig an der Raststätte Zweidorfer Holz einen bulgarischen Transporter. An Bord: vier Hunde und fünf Katzen, laut Fahrer auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen und in die Niederlande. Doch die nötigen Dokumente für einen gewerblichen Transport fehlten.

Tiere teilweise zu früh geimpft

Bei der Überprüfung der Heimtierausweise stellten die Beamten zudem fest, dass mehrere Tiere nicht ordnungsgemäß gegen Tollwut geimpft waren. Teilweise waren Impfungen zu früh erfolgt, in anderen Fällen war die vorgeschriebene Wartezeit von 21 Tagen noch nicht abgelaufen.

Eine Amtstierärztin ordnete daraufhin die Sicherstellung von vier Katzen und zwei Hunden an. Sie wurden in eine Quarantäneeinrichtung gebracht und sollen dort medizinisch versorgt und erneut geimpft werden. Drei Tiere durfte der Fahrer nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung weitertransportieren.

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Während der Kontrolle kam es zudem zu einem Zwischenfall: Zwei Männer, die sich als Bekannte eines Käufers ausgaben, bedrohten die Einsatzkräfte. Die Polizei sprach Platzverweise aus. Gegen den Fahrer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren geprüft. (rei)