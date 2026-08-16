Ekel-Alarm auf der A33: Ein Lastwagen hat bei Osnabrück Schlachtabfälle verloren, die sich über rund 100 Meter auf der Fahrbahn verteilten.

Eine ziemlich unappetitliche Ladung hat am Samstag auf der Autobahn 33 bei Osnabrück für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Ein Lastwagen verlor Schlachtabfälle, die sich auf rund hundert Metern über die Fahrbahn verteilten, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn blieb bis zum Abend gesperrt.

Der 32 Jahre alte Fahrer war gegen 12.55 Uhr zwischen den Anschlussstellen Borgloh/Kloster Oesede und Harderberg in Richtung Diepholz unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Dabei gerieten die in Mulden auf dem Anhänger transportierten Schlachtabfälle in Bewegung und schwappten auf die Fahrbahn.

Lastwagen verliert Schlachtabfälle: Masse verteilt sich auf der Autobahn

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Nachfolgende Fahrzeuge fuhren teilweise über die Abfälle und verteilten sie dadurch weiter auf der Autobahn. Nach ersten Ermittlungen waren die Mulden vor Fahrtantritt nur etwa zur Hälfte gefüllt. Wegen der schwülen Witterung und der hohen Temperaturen hatten die Abfälle offenbar gegärt und dadurch an Volumen gewonnen.

Für die Reinigung und die Beseitigung der Verunreinigung musste die A33 in dem Abschnitt bis etwa 22.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Schlachtabfälle wurden auf einen anderen Lastwagen umgeladen. (dpa)