Hund springt über Zaun und beißt zu – Polizei erschießt ihn

Auf einem Spaziergang wurde ein Hund in Celle plötzlich von einem Artgenossen angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei griff ein.

Die Beamten haben den aggressiven Hund erschossen. Das Tier sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach über den Zaun des Grundstücks, auf dem es lebte, gesprungen, teilte die Polizei mit. Anschließend griff es einen anderen Hund an, der mit seinem Besitzer in der Nähe spazierte, und verletzte ihn dabei schwer.

Hund beißt Mann und verletzt ihn schwer

Der 65 Jahre alte Halter des Tieres wurde beim Versuch, seinen Begleiter aufzuhalten, ebenfalls gebissen und schwer verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wasserleitung in Hamburg geplatzt – mehrere Haushalte betroffen

Das Tier ließ sich auch durch die alarmierte Polizei nicht beruhigen. Schließlich erschoss einer der Beamten das Tier mit seiner Dienstwaffe. Der Hund war laut Polizei bereits durch andere Beißvorfälle bekannt. Der angegriffene Vierbeiner wurde am Samstagmittag zu einem Tierarzt gebracht. (dpa/mp)