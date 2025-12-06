mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Hund machte sein Herrchen auf den Wohnungsbrand aufmerksam – und rettete ihm so das Leben.

Ein Hund machte sein Herrchen auf den Wohnungsbrand aufmerksam – und rettete ihm so das Leben (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa-mag | Florian Schuh

  • Ostfriesland

Hund hilft Herrchen bei Flucht aus brennender Wohnung

Dank seines Hundes kann sich ein Mann in Niedersachsen aus seiner brennenden Wohnung retten. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache des Brandes.

Ein schlafender Mann ist von seinem Hund in seiner brennenden Wohnung in Moormerland im Landkreis Leer in Ostfriesland geweckt worden. Dadurch habe der 44-Jährige sich aus dem Obergeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Moormerland retten können, teilte die Polizei mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum im Norden das Gänse-Essen gerade besonders teuer ist

Er wurde in der Nacht mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler vermuteten einen technischen Defekt als Brandursache und schätzten den Schaden auf rund 15.000 Euro. (mp/dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test