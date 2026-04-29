Hubschrauber landet mitten auf der A1 – Autobahn eine Stunde lang gesperrt

Im Landkreis Diepholz ist ein Rettungshubschrauber auf der A1 gelandet – die Fahrbahn in Richtung Osnabrück war für eine Stunde gesperrt.

Der Rettungshubschrauber flog am Dienstagnachmittag nach Angaben der Polizei zu einem Einsatz in der Gemeinde Stuhr, wobei die Autobahn sich als geeignetster Landungsplatz erwies.

Notfall bei Gartenarbeit

Erst als der Hubschrauber schon auf der Fahrbahn gelandet war, seien Polizei und Feuerwehr zur Sicherung und Umleitung des Verkehrs hinzugekommen.

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Ein 46 Jahre alter Mann habe in der Gemeinde bei der Gartenarbeit das Bewusstsein verloren und sei in einen Graben gestürzt. Als der Notruf getätigt wurde, sei der Rettungshubschrauber nur eine Minute entfernt gewesen und zu dem Unfallort aufgebrochen. Nach ungefähr einer Stunde soll die Besatzung des Hubschraubers die Fahrbahn wieder freigegeben haben. (dpa/mp)