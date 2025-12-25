Grausamer Unfall an Heiligabend: Auto komplett zerfetzt

Im Landkreis Lüneburg ist es am Heiligabend zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein junger Autofahrer war auf der Kreisstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei habe sich der Unfall gegen 15.50 Uhr auf der K37 am Ortseingang Vierhöfen ereignet. Hier war der aus Richtung Westergellersen kommende Fahrer (28) in einem Golf GTI aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall geschah nach MOPO-Informationen bei hohem Tempo, das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Rund 40 Rettungskräfte waren im Einsatz. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen.

Der 28-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, Lebensgefahr wird nicht ausgeschlossen. Die Kreisstraße war für rund 90 Minuten voll gesperrt.