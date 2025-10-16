Hollywoodstar Sandra Hüller erhält wichtigen Filmpreis im Norden

Große Auszeichnung für Hollywoodstar Sandra Hüller: Die deutsche Schauspielerin wird beim Braunschweig International Film Festival mit dem Preis „Die Europa“ geehrt. Das Preisgeld ist üppig.

Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und gilt als höchste Ehrung des Festivals, wie die Veranstalter bekannt gaben. Festival-Vorsitzender Thorsten Rinke erklärte, Hüller habe sich mit ihrem „Facettenreichtum zurecht einen Namen im internationalen Kino gemacht“.

Sandra Hüller erhält „Die Europa“ für internationale Erfolge

Die 47-Jährige stammt aus Thüringen und ist weltweit bekannt durch ihre Rollen in den vielfach prämierten Filmen „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest“. Für „Anatomie eines Falls“ war sie im vergangenen Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Hüller hat in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mitgewirkt und erhielt mehrere Auszeichnungen. Besucherinnen und Besucher des Festivals können sie auch persönlich treffen: Am 15. November lädt die Schauspielerin zu einem Gespräch in Braunschweig ein.

Braunschweiger Filmfestival zeigt 200 Filme

Das 39. Braunschweig International Film Festival läuft vom 10. bis 16. November. Die Veranstalter zeigen rund 200 Filme, darunter vier Weltpremieren. Eröffnet wird das Festival mit einer Live-Aufführung des Hitchcock-Klassikers „Psycho“ – begleitet vom Staatsorchester Braunschweig. Insgesamt vergibt das Festival Preisgelder im Wert von 65.500 Euro. (dpa/mp)