Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Göttingen sind mehrere Menschen verletzt worden. Sechs Personen, die sich im Iduna-Zentrum aufgehalten haben, und zwei Polizisten erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch einige Kinder seien darunter, die auf den Fluren unterwegs waren. Mehrere wurden ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer sei in einer Wohnung im 17. Stock des Hauses ausgebrochen, darin habe sich niemand aufgehalten. Sie sei völlig ausgebrannt. 60 Einsatzkräfte seien an dem Komplex mit mehreren Hundert Wohnungen vor Ort.

Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. In dem Wohnkomplex werden fast täglich Brandmelder ausgelöst, oft handelt es sich um Fehlalarme. (dpa/mp)