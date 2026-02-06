Tolle Entdeckung: Fast 500 Jahre altes Deckengemälde in Bäckerei freigelegt

Beim Umbau eines neuen Cafés in der Lüneburger Altstadt hat die Bäckerei Junge einen echten Schatz gehoben: In den Räumen am Platz Am Sande kam ein fast 500 Jahre altes Deckengemälde zum Vorschein. Das Kunstwerk stammt aus dem Jahr 1563 und wurde im Zuge der Sanierung aufwendig restauriert – und ist nun für alle Gäste frei zugänglich.

In den Räumen war zuvor ein Supermarkt, das Gemälde war unter einer abgehängten Decke versteckt. Seine Existenz war seit den 1970er Jahren bekannt. Mehrere Jahrzehnte war es seitdem verdeckt. Aber nicht mehr lange.

Wer das neue Bäckerei-Café betritt, sollte den Blick nicht nur in die Auslage richten, sondern unbedingt nach oben. In der Mitte des Raumes entfaltet sich die historische Malerei, die laut Restaurator Markus Tillwick durch ihre außergewöhnlich hohe Qualität besticht. Zwar gebe es in Lüneburg viele Deckenmalereien, doch die meisten seien in privaten Gebäuden verborgen und damit der Öffentlichkeit entzogen.

Lüneburg: Café hat besonderes Deckengemälde

Bei Junge ist das anders: Hier lässt sich das historische Kleinod ganz entspannt bei Kaffee und Kuchen bestaunen. Unternehmenssprecher Gerd Hofrichter sagt, man habe sich bewusst dafür entschieden, den Fund zu erhalten und sichtbar zu machen – auch wenn das mehr Zeit und Geld gekostet habe. „Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, bei solch außergewöhnlichen Entdeckungen zum Erhalt historischer Werte beizutragen“, so Hofrichter.

Eröffnet wird die Filiale am 12. Februar – dann locken zudem ein Glücksrad mit Preisen vor der Tür und eine kleine Überraschung für die ersten Gäste. (rei)