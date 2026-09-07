Montag noch Sonne und bis zu 28 Grad, dann bricht das Wetter um. Wie stark fällt der Temperatursturz aus?

Mit spätsommerlichen Temperaturen starten Niedersachsen und Bremen in die neue Woche. Am Montag wird es heiter bis wolkig, bei Höchstwerten von bis zu 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) angab. Doch schon am Dienstag wird das Wetter wechselhafter und deutlich kühler.

Auf den Inseln werden am Montag etwa 23 Grad erwartet, im Landesinneren steigen die Temperaturen von Nord nach Süd auf 25 bis 28 Grad. Vereinzelte Schauer sind nicht ausgeschlossen, überwiegend bleibt es aber trocken. Dazu weht meist schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Dienstag ziehen mehr Wolken auf. Vor allem im Westen kann es in der zweiten Nachthälfte etwas regnen oder kurze Schauer geben. Am Dienstag breiten sich dann von Nordwesten Regen und Schauer aus. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 19 Grad an der Küste und 23 Grad im Raum Hannover und Göttingen. An der See frischt der Südwestwind zeitweise kräftig und böig auf.

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Wind nimmt im Laufe der Woche weiter zu

Auch zur Wochenmitte bleibt das Wetter unbeständig. In der Nacht zum Mittwoch kann es erneut regnen, an der Nordsee sind vereinzelt Gewitter möglich. Am Mittwoch ziehen bei wechselnder Bewölkung weitere Schauer und einzelne Gewitter durch. Im Westen sind teils kräftigere Niederschläge möglich, dazwischen gibt es aber auch größere Auflockerungen.

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Die Temperaturen erreichen am Mittwoch nur noch 17 Grad an der Küste und bis zu 20 Grad im Süden. Dazu nimmt der Südwestwind zu und kann besonders an der Nordsee zeitweise stark und böig wehen. (dpa)