Herabstürzende Eiszapfen verfehlen Mann nur knapp – Feuerwehr im Einsatz

Schock beim Sonntags-Spaziergang im Hamburger Umland: Ein Fußgänger ist in Horneburg im Landkreis Stade beinahe von herabstürzenden Eiszapfen getroffen worden.

Nach Feuerwehrangaben fielen gegen 12.30 Uhr Eisstücke von einem Wohnhaus am Vordamm. Der Passant blieb unverletzt.

Akute Gefahr durch Eiszapfen an Dachkante

Aufgrund der akuten Gefahr durch weitere Eiszapfen an der Dachkante rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr an. Die Retter begaben sich ins Obergeschoss des Gebäudes und öffneten ein Fenster.

Mit einem langen Haken schlugen sie anschließend die gefährlichen Zapfen vom Dach, um weitere Gefahren für Passanten auszuschließen. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.