Heimliche Nacktaufnahmen nicht immer strafbar – das soll sich jetzt ändern

Heimliche Nacktaufnahmen etwa in einer Sauna sollen strafbar werden – das wollen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen jetzt mit einer Bundesratsinitiative erreichen.

Die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) und ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Benjamin Limbach (Grüne) stellen das Vorhaben am Montag (12 Uhr) in Hannover vor.

Nacktaufnahmen in der Sauna: Fall aus Leipzig sorgte für Aufmerksamkeit

An der Pressekonferenz nehmen auch zwei betroffene Frauen aus Leipzig, deren Fall bundesweit Aufmerksamkeit erregt hatte, sowie ein Vertreter der Petitionsplattform innn.it teil. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren aus Sachsen, das nach Angaben der Beteiligten bestehende Lücken im Strafrecht offengelegt hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit um Sex eskaliert: Mann soll versucht haben, Ehefrau zu erwürgen

Dabei ging es um heimliche Nacktaufnahmen von den Frauen in einer Sauna, die nach derzeitiger Rechtslage nicht in jedem Fall strafbar sind. (dpa/mp)