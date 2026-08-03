Die Polizei wird zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn gerufen. Was die Beamten dann entdecken, sorgt für Überraschung – und weitere Ermittlungen.

Ein Polizei- und ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolfoto) dpa | Jens Kalaene

Nach einem Auffahrunfall am Montag auf der A28 in Oldenburg hat die Polizei im Wagen eines der Beteiligten Waffen und Munition entdeckt.

Der Unfall ereignete sich, als eine 28-Jährige ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen musste. Der nachfolgende Fahrer erkannte das zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Im Fahrzeug des 21-Jährigen befanden sich mehrere Softairwaffen, Einhandmesser, Munition, eine Stahlrute sowie ein Schlagstock, wie die Polizei mitteilte. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

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Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei nun gegen ihn. Warum er die Gegenstände dabeihatte, ist noch unklar. (dpa/mp)