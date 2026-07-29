Erste Flächen in der Lüneburger Heide haben bereits Blüten. Gäste und Einheimische können sich über den Blühstand informieren.

Die Blüte in der Lüneburger Heide startet erneut bereits Ende Juli. Die ersten Flächen in Oberhaverbeck, Ellerndorf und Undeloh stehen bereits zwischen zehn und 35 Prozent in der Blüte, wie die Lüneburger Heide GmbH mitteilte. Eigentlich gilt der 8. August als offizieller Start der Heideblüte. Seit einigen Jahren verschiebt sich der Termin allerdings nach vorn.

Ab sofort können sich Einheimische und Urlaubsgäste wieder auf dem Heideblütenbarometer zum Blühstand der Flächen informieren. Neu ist, dass zu den einzelnen Heideflächen im Text gleich ein aktuelles Bild zu sehen ist.

Flächen entwickeln sich sehr unterschiedlich

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„Dieses Jahr wird das Heideblütenbarometer noch wichtiger, denn die Flächen entwickeln sich sehr unterschiedlich”, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer Lüneburger Heide. Die ersten blühenden Flächen bewerten die Experten, die alle drei bis vier Tage dort unterwegs sind, demnach mit einem Blütenstand von bis zu 35 Prozent. Andere Flächen haben noch gar nicht angefangen, zu blühen.

Südlagen, Schatten, Hanglage und Feuchtigkeit beeinflussen den Blütenstand, wie von dem Bruch erklärt. Auch der Niederschlag der vergangenen Wochen in Kombination mit Sonne und hohen Temperaturen habe den Pflanzen gutgetan.

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Jedes Jahr Millionen Besucher in der Lüneburger Heide

Das Lüneburger-Heide-Team von den Touristen-Infos sowie die Heide-Scouts sind auf mehr als 30 Flächen unterwegs, um die Entwicklung der Heideblüte zu melden. Die Lüneburger Heide zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an – besonders zur Blütezeit. (dpa/mp)