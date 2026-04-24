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Issendorf Unfall Frontalcrash

Der Unfallort bei Issendorf Foto: JOTO

  • Issendorf

Auf Landstraße im Norden: Mann fährt mit BMW gegen Baum

Zu einem Frontalcrash ist es am Donnerstagabend im Landkreis Stade gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben soll der Fahrer eines BMW gegen 21.15 Uhr auf der Landesstraße 123 bei Issendorf aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren sein.

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Vorbeifahrende Autofahrer hielten an und leisteten Erste Hilfe, bis Feuerwehrleute und Sanitäter am Unfallort eintrafen. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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