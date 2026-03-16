Heftige Schlägerei in Gaststätte – mehrere Polizisten verletzt

In einem Lokal im Kreis Diepholz kam es zwischen Feiernden zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die Polizei rückte an – sogar eine Bundesstraße musste gesperrt werden.

Vier Polizisten sind bei einer Schlägerei in einer Gaststätte im Landkreis Diepholz verletzt worden. Zwei Personen wurden bei der Auseinandersetzung am Samstag in Bruchhausen-Vilsen festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Vier Polizisten durch Schläge verletzt

Demnach waren mehrere Feiernde aus zwei unterschiedlichen Gesellschaften in dem Lokal in einen Streit geraten, der sich dann zu einer Schlägerei entwickelte. Laut Polizei soll auch mit einem Messer gedroht worden sein. Der Sicherheitsdienst beruhigte die Situation zunächst.

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Als die Polizei eintraf und die Personalien feststellen wollte, leisteten die zum Teil alkoholisierten Gäste erheblichen Widerstand. Zwei von ihnen versuchten demnach, zu flüchten, wurden aber von den Beamten festgenommen. Dabei wurden vier Polizisten durch Schläge verletzt, alle vier waren jedoch weiter dienstfähig.

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Die Einsatzkräfte sprachen Platzverweise aus, eine Bundesstraße musste aus Sicherheitsgründen für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. (dpa/mp)