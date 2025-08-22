Wurstbude vor Supermarkt gesprengt – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Freitag gingen bei der Polizei in Buchholz mehrere Notrufe ein: Unbekannte hatten die Wurstbude vor einem Supermarkt gesprengt.



Von der Bude, die vor dem Famila-Markt in Buchholz stand, sind nur noch Trümmer übrig. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum Freitag haben Unbekannte offenbar gezielt eine Explosion herbeigeführt, Einzelteile flogen bis zu 50 Meter weit. Auch die Glasfassade des Famila-Marktes am Nordring sowie eines angrenzenden Blumengeschäfts wurden beschädigt, so ein Polizeisprecher.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Sprengstoffspezialisten und die Spurensicherung sind vor Ort. Hinweise auf die Täter nehmen die Ermittler unter (04181) 28 50 entgegen.