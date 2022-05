Handgranate beim Spargelstechen gefunden – Evakuierung

Große Aufregung in Uchte (Landkreis Nienburg/Weser): Beim Spargelstechen ist am Dienstagabend eine Handgranate gefunden worden.

Der Fundort sei danach in einem Radius von 300 Metern gesperrt worden, teilte die Polizei Nienburg mit. Anwohner wurden evakuiert.

Handgranate gefunden: „Finder alarmierten richtigerweise sofort die Polizei“

Die englische Weltkriegs-Granate wurde noch am Abend kontrolliert gesprengt. Entdeckt worden war sie in Lavelsloh, einem Ortsteil des Fleckens Diepenau in der Samtgemeinde Uchte. „Die Finder alarmierten richtigerweise sofort die Polizei“, hieß es. (dpa)