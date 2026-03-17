Unfall bei Hamburg: 66-Jährige kommt von der Straße ab und stirbt

Unfall bei Hamburg: Eine 66 Jahre alte Autofahrerin ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall in Stade ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben war die Frau gegen kurz vor 8 Uhr mit ihrem Mazda auf der Landesstraße 111 in Richtung Stade unterwegs. In der Allwöhrdener Straße in Freiburg (Elbe) kam sie laut Zeugen auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, sodass der Wagen im Graben landete.

Frau stirbt trotz Reanimationsmaßnahmen am Unfallort

Rettungskräfte leiteten vor Ort sofort Reanimationsmaßnahmen ein, aber die 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ob die Frau infolge des Unfalls starb oder wegen eines medizinischen Notfalls, der dann zu dem Unfall führte, ist laut Sprecher noch unklar.

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Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L111 zeitweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr half bei der Sperrung, der Verkehr wurde umgeleitet. (mp)