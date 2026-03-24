Gülletraktor kollidiert mit VW – Auto schleudert auf ein Feld

Bei einem Überhol- und Abbiegevorgang sind am Dienstag ein Gülletraktor und ein VW zusammengestoßen. Das Auto wurde bei dem Unfall auf ein Feld geschleudert. Die Fahrerin des Pkw wurde verletzt.

Gegen 15.50 Uhr war ein Traktorgespann mit einem Güllefass auf der Heerstraße (K55) unterwegs. Zwischen Oersdorf und Hollenbek (Landkreis Stade) wollte das Gespann links in ein Feld einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem überholenden VW Up. Das deutlich kleinere Fahrzeug schleuderte durch den Aufprall ins Feld.

Unfall mit Gülletraktor: 66-Jährige leicht verletzt

Die 66-jährige Fahrerin des VW kam nach ersten Einschätzungen mit leichten Verletzungen davon, wurde aber vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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Der 41-jährige Fahrer des Traktorgespanns blieb laut Polizei unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit. Obwohl die K55 zwischenzeitlich voll gesperrt war, kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Das Güllefass des Traktors wurde nicht beschädigt.