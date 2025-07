Grund für Großbrand im Norden jetzt bekannt

Nach einem Brand im Altenceller Feld ist laut Polizei nun klar, wie das Feuer ausgebrochen ist.

Einen Tag nach dem Ausbruch des etwa 120.000 Quadratmeter großen Brandes am Altenceller Feld in Celle steht nun die Brandursache fest: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben Kinder ihn verursacht. Demnach fanden sie am Feld ein Feuerzeug und spielten damit herum.

Als sie mit dem Feuerzeug ein Stück Papier in Brand setzten, erschreckten sie sich nach den Angaben und warfen es in ein Gebüsch. Das trockene Gestrüpp habe dann Feuer gefangen. Durch die anhaltende Trockenheit und den Wind sei dann der etwa 120.000 Quadratmeter große Brand entstanden, teilte die Polizei mit.

Mit rund 60 Feuerwehrleuten sei die Feuerwehr daraufhin am Freitagnachmittag im Einsatz gewesen, um die Flammen zu bekämpfen. Inzwischen wurde der Brand gelöscht, so die Polizei. Eine Bundesstraße war während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt. (dpa/mp)