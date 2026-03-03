Im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der Zoll am Freitagabend im Landkreis Harburg zahlreiche Betriebe überprüft – und dabei tatsächlich mehrere Verstöße festgestellt.

Laut Hauptzollamt Hannover wurden bei der großen Kontrolle im Hotel- und Gaststättengewerbe unter anderem in Buchholz in der Nordheide zahlreiche Betriebe von Zoll und Polizei überprüft.

Landkreis Harburg: Zoll überprüfte mehr als 40 Arbeitnehmer

„Ziel der Kontrollen war die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung“, sagte Joline Kassner vom Hauptzollamt Hannover. Insgesamt befragten die Einsatzkräfte mehr als 40 Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Die Beamten sammelten dabei Informationen zu Arbeitszeiten, Entlohnung und Personalien der Beschäftigten.

Nach ersten Erkenntnissen lagen für zwei Arbeitnehmer keine vorgeschriebenen Sofortmeldungen vor. In zwei weiteren Fällen besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Zudem prüft der Zoll bei zwei Arbeitnehmern, ob der gesetzliche Mindestlohn eingehalten wurde.

„Es handelt sich bei den Zahlen lediglich um erste Verdachtsmomente“, betonte Kassner. Im Rahmen der weiteren Prüfungen könnten sich noch zusätzliche Anhaltspunkte ergeben oder erste Verdachtsmomente nicht erhärten. Die Behörde wertet derzeit die gewonnenen Erkenntnisse aus. An die Befragungen vor Ort schließen sich regelmäßig Prüfungen der Geschäftsunterlagen an.