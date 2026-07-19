Ein Fahrradausflug im Landkreis Stade endete dramatisch: Ein Mann stürzte mit seinem Rad von einer Kaimauer in die Elbe.

Die DLRG-Rettungskräfte zogen den Mann auf ihr Boot aus dem Wasser. JOTO

Bei einem Sturz von seinem Fahrrad in die Elbe ist ein Mann am Sonntagnachmittag in Jork im Landkreis Stade schwer verletzt worden.

Laut ersten Informationen der Feuerwehr befuhren gegen 16.30 Uhr ein Mann und eine Frau mit ihren Fahrrädern einen asphaltierten Weg auf dem Deich direkt vor der JVA Hahnöfersand bis zu einem Wendehammer am Wasser. Dort soll der Mann eine Runde gedreht haben und aus bislang ungeklärter Ursache von der Kaimauer ins Wasser gestürzt sein.

Unfall in Jork: Rettungshubschrauber fliegt Radfahrer in ein Krankenhaus

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Er zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und blieb im auflaufenden Wasser der Elbe vor der Kaimauer liegen. Zeugen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Ein DLRG-Boot befand sich zufällig in der Nähe auf der Elbe und erreichte den Unglücksort schnell.

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Durch die einsetzende Flut stieg der Wasserpegel schnell an, der Mann hielt jedoch noch seinen Kopf über der Wasseroberfläche. DLRG-Retter zogen ihn auf ihr Boot. Feuerwehrleute bargen den Verletzten schließlich mithilfe einer Schleifkorbtrage.

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Der Rettungshubschrauber Hansa aus Hamburg flog den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Die genaue Ursache des Sturzes ist bislang unklar.