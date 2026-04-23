Großeinsatz nach Unfall bei Hamburg – Familie mit drei Kindern verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw wurden am Donnerstagnachmittag im Landkreis Stade mehrere Menschen verletzt.

Laut ersten Polizeiangaben ereignete sich der Unfall kurz nach 15 Uhr auf der Stader Straße in Buxtehude zwischen der Straße Am Kleinbahnhof und dem Ellerbruchtunnel. Nach ersten Ermittlungen soll der Fahrer (55) eines Fords C-Max auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit dem Škoda Superb eines 49-Jährigen zusammengestoßen sein. Warum es dazu kam, ist bislang unklar.

Sechs Verletzte – Familie mit drei Kindern im Unfallauto

Im Škoda saßen neben dem 55-Jährigen auch seine Frau (38) und die drei Kinder im Alter von 5, 7 und 9 Jahren. Im Ford befand sich nur der Fahrer, der schwere Verletzungen erlitt. Die Familienmitglieder im Škoda wurden vor Ort von Sanitätern untersucht und kamen laut Polizei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

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Die Retter waren aufgrund der ersten Meldung mit sechs Verletzten im Großeinsatz. Rettungswagen aus den Landkreisen Harburg und Stade, Notärzte, Feuerwehrleute und Polizisten waren vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Stader Straße, eine zentrale Hauptverbindung durch Buxtehude, blieb bis 17 Uhr vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.