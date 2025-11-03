mopo plus logo
Unfall

Die Polizei sperrt die Autobahn nach einem Unfall ab (Symbolbild). Foto: IMAGO / Einsatz-Report24

  • Hannover

Großeinsatz nach Unfall auf der A7 – mehrere Schwerverletzte

In der Region Hannover kommt es auf der Autobahn zu einem Auffahrunfall. Um die Verletzten zu behandeln, macht sich eine Vielzahl an Rettungswägen auf den Weg zur Unfallstelle.

Bei einem Autounfall auf der A7 in der Region Hannover sind sechs Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach kam es in der Nacht zu Montag auf der Autobahn bei Hannover Ost in Richtung Kassel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos.

Zur Behandlung der Verletzten und dem Abschleppen der beschädigten Pkw seien eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort gewesen, darunter sechs Rettungswägen. Aufgrund der hohen Anzahl an Einsatzfahrzeugen soll die Fahrbahn für kurze Zeit komplett gesperrt gewesen sein. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar. (dpa)

