Großeinsatz mit SEK im Norden – Polizei hält sich zu Details bedeckt

Seit Freitagabend läuft in der Oldenburger Innenstadt ein Polizeieinsatz. Dafür wurde von der Polizei die Straße „Am Stadtmuseum“ zwischen Pferdemarkt und Staulinie gesperrt, wie diese mitteilte. Worum es in dem Einsatz geht oder was vorgefallen ist, dazu gibt die Polizei keine Auskunft. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Das könnte Sie auch interessieren: Trotz belastender Aussage im Fall Block: Warum der Großvater nicht angeklagt ist

Ein dpa-Reporter vor Ort schilderte, dass die Einsatzkräfte sich vor einem Gebäude Ecke „Am Stadtmuseum“ und „91er-Straße“ versammelt haben. Vor Ort seien Spezialeinsatzkommando, Streifenpolizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst. Außerdem sei ein Sprungkissen aufgebaut worden. (dpa/mp)