Großeinsatz mit SEK im Norden: Mann springt von Hochhaus

Stundenlanges Bangen in Oldenburg: Ein Mann droht von einem Hausdach zu springen – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst greifen ein.

Ein Polizei-Großeinsatz in der Oldenburger Innenstadt hat sich von Freitagabend bis zum Samstagnachmittag gezogen. Nach Angaben der Polizei hielt sich ein Mann über viele Stunden hinweg auf dem Dach eines Hochhauses an der Ecke „Am Stadtmuseum“ und 91er-Straße auf. Er befand sich demnach in einer psychischen Ausnahmesituation und drohte damit zu springen, sobald sich Einsatzkräfte näherten.

Oldenburg: Mann springt vom Dach und verletzt sich schwer.

Die Polizei hatte daraufhin ein Großaufgebot zusammengezogen, darunter Spezialeinsatzkräfte, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Sprungkissen wurde aufgebaut, die Straße „Am Stadtmuseum“ zwischen Pferdemarkt und Staulinie wurde gesperrt. Speziell geschulte Polizeikräfte nahmen Kontakt zu dem Mann auf und versuchten, ihn zum Aufgeben zu bewegen.

Trotz aller Bemühungen sprang der Mann schließlich am Samstagnachmittag vom Dach und verletzte sich schwer. Er wurde sofort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei bisher nicht. Die Sperrungen rund um den Einsatzort wurden aufgehoben. (dpa/mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.