Einfamilienhaus im Norden brennt komplett nieder

Bei einem Feuer in Zeven (Landkreis Rotenburg) ist ein Einfamilienhaus komplett niedergebrannt. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Notrufe kamen zeitgleich bei der Feuerwehr in der Nacht zum Samstag an: Die Anrufer sprachen von riesigen Flammen, die aus einem Gebäude an der Kivinanstraße schlagen.

Abriss per Bagger

Während des Einsatzes wurden schnell weitere Kräfte nachgefordert, weil die Flammen tatsächlich meterhoch in den Nachthimmel schossen. Man habe sich so um das Haus positioniert, erklärte Feuerwehrsprecher Christian Müller, dass man die Nachbargebäude schützen konnte.

Per Drehleiter wurden die Flammen auch von oben bekämpft. So habe man Müller zufolge das Feuer schließlich unter Kontrolle bekommen. Trotzdem war der Schaden so immens, dass nach Absprache mit dem Eigentümer der Abriss per Bagger beauftragt wurde.

Bundesstraße während Löscharbeiten gesperrt

Für die Löscharbeiten, die sich über Stunden bis in den Morgen hinzogen, wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt, Bewohner aus umliegenden Gebäuden geholt. Auch die angrenzende B71 war zwischenzeitlich gesperrt. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Glück im Unglück: Das betroffene und komplett niedergebrannte Haus ist seit Jahren unbewohnt. Christian Müller: „Menschen waren nicht in Gefahr.“ Was das Feuer auslöste, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.