Bei einem Küchenbrand ist am Dienstagmorgen in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ein Mann leicht verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot aus.

Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 9.30 Uhr in der Küche einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schifferstraße aus. Dichter Rauch drang aus der Wohnung. Ein in der Nachbarschaft wohnender Feuerwehrmann eilte gemeinsam mit Polizisten zur Hilfe und brachte den Bewohner aus der Brandwohnung ins Freie.

Bewohner erleidet Rauchgasvergiftung

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Der Mann zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die alarmierten Einsatzkräfte hatten den Küchenbrand nach ihrem Eintreffen schnell unter Kontrolle und löschten die Flammen. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.