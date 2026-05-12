Feuer auf Müllanlage bei Hamburg: Großeinsatz – nicht zum ersten Mal

Ein Lastwagenfahrer hat bei einem Brand in einer Lagerhalle am Dienstagvormittag im Landkreis Harburg Schlimmeres verhindert.

Laut Feuerwehr brach das Feuer gegen 10.20 Uhr in Nenndorf an der dortigen Müllumschlaganlage aus. In den vergangenen Wochen kam es auf der Anlage an der Straße Am Hatzberg wiederholt zu Bränden, die Mitarbeiter jeweils mit Feuerlöschern selbst unter Kontrolle bringen konnten.

Diesmal stand ein mit gemischten Siedlungsabfällen beladener Abrollcontainer in einer Lagerhalle im Vollbrand. Der Fahrer eines zufällig anwesenden Lkw zog den brennenden Container kurzerhand aus der Halle. Die Feuerwehren der Gemeinde Rosengarten rückten mit einem Großaufgebot an.

Mit einem Bagger wurde das Brandgut auseinander genommen. Feuerwehrleute löschten das Feuer. Eine große Rauchwolke war dabei weithin über dem Gelände sichtbar. Der Container enthielt unter anderem Plastikeimer, Stühle und weiteren Hausmüll und Gewerbemüll wie Textilien oder Holz. Die Brandursache ist nach ersten Angaben bisher vollständig ungeklärt, ein Akkubrand gilt dabei als möglich.

Bereits mehrfach Brände in Müllumschlaganlage

In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrfach Brände auf der Müllumschlaganlage in Nenndorf gegeben. Als Ursache identifizierten die Mitarbeiter jeweils nicht getrennte und falsch entsorgte Gefahrstoffe und Elektroschrott. Jörg Klenner von der Abfallwirtschaft sagt: „Wir haben mittlerweile beinahe wöchentlich Vorfälle mit falsch entsorgten Akkus oder Batterien.“

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Nur rund 30 Minuten vor dem Brand hatte der Landkreis Harburg erneut eine Pressemitteilung zur korrekten Entsorgung von Batterien und Akkus veröffentlicht. Elektroschrott sowie Lithium-Batterien und Akkus bis 500 Gramm können auf allen Entsorgungsanlagen sowie bei der kreiseigenen Firma Re-El GmbH in Buchholz-Vaensen kostenlos abgegeben werden. Gefahrstoffe nimmt auch die Müllumschlaganlage Nenndorf selbst an.

Der Betrieb auf der Müllumschlaganlage ist für die nächste Zeit eingeschränkt. Die Anlage sei aktuell teilweise geschlossen, teilte der Landkreis Harburg mit. Der Kleinanlieferbereich könne genutzt werden, es ist aber mit Einschränkungen zu rechnen. Größere Mengen und gewerbliche Anlieferungen könnten derzeit nicht angenommen werden.