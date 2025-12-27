Großeinsatz auf Autobahn-Rastplatz: Transporter-Brand greift auf Sattelzug über

Ein Transporter und ein Sattelzug gingen auf einem Rastplatz an der A2 in Flammen auf. Die winterlichen Temperaturen erschwerten die Löscharbeiten für die Feuerwehr.

Auf einer Raststätte an der Autobahn 2 in der Region Hannover sind ein Transporter und ein Sattelzug in Brand geraten. Das Feuer drohte außerdem auf einen dritten Lastwagen überzugreifen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Feuer auf Rastplatz: Hydrant gefroren

Bereits auf der Anfahrt hätten Einsatzkräfte eine Rauchsäule gesehen. Beim Eintreffen der Kräfte stand der Transporter voll in Brand. Das Feuer hatte bereits auf einen daneben stehenden, mit Papier beladenen Sattelzug übergegriffen und drohte, sich auf einen weiteren Sattelzug auszubreiten. Einsatzkräfte konnten das verhindern. Als der Sattelzug gelöscht war, musste er komplett entladen werden.

Der Feuerwehr gelang es, den Sattelzug zu löschen. Freiwillige Feuerwehr Lehrte Der Feuerwehr gelang es, den Sattelzug zu löschen.

Die winterlichen Temperaturen stellten eine besondere Herausforderung für die Löscharbeiten auf dem Rastplatz dar: Ein Hydrant war den Angaben nach zugefroren, und das Löschwasser gefror auf dem Boden zu einer rutschigen Eisfläche.

Das könnte Sie auch interessieren: Ottensens letzter Mofa-Schrauber: Ingo (75) muss seine Werkstatt räumen

Zum Schutz der Einsatzkräfte und Passanten auf der Raststätte seien betroffene Bereiche immer wieder mit Salz bestreut worden. Bei den Löscharbeiten waren rund 60 Kräfte von sechs Feuerwehren mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. (dpa/mp)