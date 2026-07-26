Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um die brennenden Strohballen in Bremervörde zu löschen. JOTO

500 Strohballen wurden am Sonntagmorgen auf dem Gelände eines Reitsportzentrums in Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme) durch ein Feuer zerstört. Die Löscharbeiten dauerten Stunden. Anwohner wurden vor giftigen Qualm gewarnt.

Laut Angaben der Feuerwehr wurden die Retter gegen 4 Uhr zur Stader Straße alarmiert. Matthias Schäffer vom Reitsportzentrum Bremervörde geht davon aus, dass „das irgendwie einer angesteckt hat“. Das Heu stamme vom ersten Schnitt und habe bereits längere Zeit gelagert. „Und dann entzündet sich das ja eigentlich nicht von selbst“, sagte er.

Schwierige Wasserversorgung – Löschfahrzeuge im Pendelverkehr

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Pferde und Maschinen des Hofes seien nicht gefährdet gewesen, lediglich zwei Hänger mit Heu seien zusätzlich betroffen gewesen. Nach Angaben des Ortsbrandmeister Hendrik Holst von der Feuerwehr Bremervörde seien acht Feuerwehren mit etwa 100 Kräften vor Ort.

„Eine Gefahr der Ausbreitung bestand zu keiner Zeit“, betonte Holst. Die Wasserversorgung habe sich zunächst schwierig gestaltet, weshalb ein Pendelverkehr zum nächstgelegenen Hydranten aufgebaut worden sei.

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Zur Unterstützung sei auch eine Feuerwehr aus dem Landkreis Stade mit einem Tanklöschfahrzeug alarmiert worden. Mittlerweile liege durch einen Schlauchwagen eine feste Leitung, sodass der Pendelverkehr eingestellt werden konnte.

Anwohner über NINA-App vor giftigen Qualm gewarnt

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Um den Brand vollends zu löschen mussten die Strohballen zerlegt werden. JOTO

Nach Einschätzung von Holst dürften die Arbeiten noch mehrere Stunden andauern. „Der langwierige Einsatz wird sein, dass die Strohballen auseinandergetragen werden müssen, bis alle Glutnester abgelöscht sind“, erklärte er am Morgen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde am Morgen über die Warn-App NINA eine Gefahreninformation für den Bereich der B74 in Richtung Elm veröffentlicht. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das betroffene Gebiet zu meiden. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.