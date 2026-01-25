Große Rauchwolke durch Brand – Warnung an Anwohner

Am frühen Sonntagmorgen bricht in einer Tischlerei ein Feuer aus. Schnell bildet sich eine große Rauchwolke.

In einer Tischlerei im Landkreis Verden ist gegen 7.45 Uhr ein Feuer in einem Spänebunker ausgebrochen. Noch sei unklar, wie der Brand ind er Straße „Zum Sportplatz“ in der Gemeinde Dörverden entstanden sei, sagte eine Polizeisprecherin.

Dörverden: Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer am Morgen unter Kontrolle. Durch den Brand entstand laut Polizei eine große Rauchwolke. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. (dpa/mp)