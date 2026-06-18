Schlechte Nachrichten für Waldbad-Freunde: Das Freibad Sieversen wird auch im Sommer 2026 nicht öffnen – das ist der Grund.

Für viele Familien gehört das Waldbad Sieversen zum Sommer einfach dazu. Doch auch in der kommenden Saison bleibt das Freibad nahe Hamburg dicht. Das gab die Gemeinde Rosengarten jetzt bekannt.

Damit muss das Bad bereits das zweite Jahr in Folge geschlossen bleiben. Verantwortliche sprechen von einer schwierigen Entscheidung. Ohne ausreichend qualifiziertes Personal sei ein Betrieb rechtlich nicht möglich.

Fachkräftemangel bleibt das große Problem

Anzeige

Nach Angaben der Gemeinde wird bereits seit mehreren Jahren nach Fachangestellten für Bäderbetriebe gesucht. Neben klassischen Stellenausschreibungen und der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit habe es auch Gespräche mit anderen Badbetreibern über mögliche Kooperationen gegeben.

Alle Bemühungen seien bislang erfolglos geblieben. Als Gründe nennt die Verwaltung den Fachkräftemangel sowie die besonderen Bedingungen eines reinen Freibads, das nur rund vier Monate im Jahr geöffnet ist.

Anzeige

Waldbad Sieversen: Hoffnung auf Neustart im Jahr 2027

Politik und Verwaltung bedauern die Entwicklung. Das Waldbad sei besonders für Familien mit Kindern ein wichtiger Freizeitort in Rosengarten.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: 25 Millionen für Schwimmbäder im Norden – eines davon ist nahe Hamburg

Die Gemeinde will die Personalsuche dennoch fortsetzen. Die notwendigen Haushaltsmittel seien bereits vom Gemeinderat bereitgestellt worden. Ob das Waldbad 2027 wieder öffnen kann, hängt nun vor allem davon ab, ob ausreichend Fachpersonal gefunden wird.