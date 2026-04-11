Großbrand richtet immensen Schaden an: Dutzende verlieren ihr Zuhause

Nach einem Großbrand in Uelzen sind mehrere Wohnungen unbewohnbar, 35 Menschen wurden evakuiert. Die Polizei prüft, ob fahrlässige Brandstiftung vorliegt.

In Uelzen hat ein Wohnhaus gebrannt, ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 800.000 Euro. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, standen in der Nacht auf Samstag Müllcontainer in einem Innenhof zwischen Mehrfamilienhäusern in Flammen.

Großbrand in Uelzen: 35 Bewohner mussten evakuiert werden

Die Flammen griffen demnach auf ein Carport und ein Wohnhaus über. 35 Bewohner mussten evakuiert werden, die betroffenen Wohnungen sind nicht bewohnbar. Zwei Bewohner atmeten Rauchgas ein und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

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Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Mann am Brandausbruchsort gesehen, der offenbar versucht haben soll, die Flammen zu löschen. Er konnte später nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Großbrands. Sie schließt eine fahrlässige Brandstiftung nicht aus. (dpa/mp)