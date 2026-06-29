Fünf Lastwagen sind vor einer Großbäckerei in Lehrte in der Region Hannover in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte versuchen, ein Übergreifen des Großbrandes auf das Gebäude zu verhindern, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde niemand.

Bei den Transportern an der Laderampe handele es sich um Lieferanten des Unternehmens. Anfangs habe es mehrere Explosionen gegeben – die Feuerwehr geht laut dem Sprecher davon aus, dass einer der Lastwagen gasbetrieben sei. Wie das Feuer entstand, war zunächst unklar.

Lehrte: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

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Im Einsatz sei ein Großaufgebot der Feuerwehr, sagte der Sprecher. Auch zwei Drehleitern seien dabei. Die Einsatzkräfte müssten eine externe Wasserversorgung aufbauen.

Die Feuerwehr war seinen Worten zufolge schnell am Brandort, weil mehrere Kräfte zu Unwettereinsätzen unterwegs waren. (dpa/mp)