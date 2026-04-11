Großbrand in Werkstatt: Warnung vor Rauchwolke

Wegen eines Großbrands im Landkreis Peine kommt es zu starker Rauchentwicklung. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

In Vechelde (Landkreis Peine) ist eine Werkstatt in Brand geraten. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Betroffen ist der Bereich der Hildesheimer Straße in einem Wohngebiet. Die Löscharbeiten dauern an. Nach Polizeiangaben sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Großbrand in Werkstatt: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Auf dem Grundstück standen demnach mehrere Fahrzeuge. Es sei möglich, dass sich das Feuer auf sie ausgebreitet habe, sagte ein Sprecher. Ein Wohnwagen wurde nach Beobachtungen eines Reporters vor Ort vollständig zerstört.

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Durch den Großbrand in der Werkstatt kommt es zu starker Rauchentwicklung. Anwohner im Umkreis von etwa 500 Metern sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Ein größerer Rettungsdiensteinsatz sei bislang jedoch nicht erforderlich gewesen. (dpa/mp)