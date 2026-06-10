Ein Betrieb in Tostedt ist komplett ausgebrannt. Die riesige Rauchsäule war schon von weitem zu sehen.

Eine riesige Rauchwolke zieht über Tostedt, nachdem in einer Werkstatt ein Großfeuer ausgebrochen ist. NEWS5 / N5 DESK

Eine brennende Autowerkstatt in Tostedt im Landkreis Hamburg hat am Mittwoch nicht nur die Retter, sondern auch Anwohner der umliegenden Gebäude in Atem gehalten.

Als die ersten Retter gegen 11.30 Uhr an der Bahnhofstraße eintrafen, standen das Gebäude und einige Autos bereits komplett in Flammen. Eine riesige Rauchwolke stand über dem Zentrum Tostedts.

Großbrand in einer Werkstatt in Tostedt (Landkreis Harburg). JOTO

Großbrand in Tostedt: Pflegeheim evakuiert

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Mitarbeiter der Werkstatt befanden sich nicht mehr im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Wegen der starken Rauchentwicklung entschieden Polizisten und Sanitäter, eine gegenüberliegende Einrichtung für betreutes Wohnen räumen zu lassen. 20 Bewohner wurden evakuiert, sie blieben alle unverletzt.

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Die Flammen griffen von der Werkstatt auch auf ein Bürogebäude über. Ein angrenzendes Mehrparteienhaus wurde vor den Flammen geschützt. Anwohner wurden über Warn-Apps aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Bahnhofstraße war weiträumig gesperrt.

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Möglicherweise waren Arbeiten an einem Fahrzeug in der Werkstatt die Ursache des Brandes. Die Polizei hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und den Brandort beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf eine mittlere sechsstellige Summe.