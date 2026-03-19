Großalarm in der Nacht: Feuer in Wohnhaus

Ein gemeldeter Wohnungsbrand hat in der Nacht einen größeren Einsatz im Landkreis Rotenburg ausgelöst. Zunächst hieß es, mehrere Menschen seien im Gebäude eingeschlossen.

Gegen kurz nach 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bahnhofstraße in Zeven gerufen. Weil zunächst davon ausgegangen wurde, dass sich noch vier Personen im Haus befinden und durch Rauch eingeschlossen sind, wurde umgehend Verstärkung angefordert.

Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle

Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte Schlimmeres.

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Die vier Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach den Löscharbeiten wurde das Haus belüftet und anschließend an die Polizei übergeben. Ermittlungen zur Brandursache laufen. (mp)