Ein Mann ist mit mehreren Koffern im Kajak auf der Elbe unterwegs – plötzlich zischt es und die Luft entweicht.

Ein Mann ist am Sonntagmorgen auf der Elbe bei Grünendeich (Landkreis Stade) mit einem Kajak in Seenot geraten und von Feuerwehr und DLRG gerettet worden. Nach Angaben der Retter war der Mann mit einem aufblasbaren Freizeitkajak unterwegs, das mit mehreren Rucksäcken, Koffern, einer Isomatte und weiteren Gegenständen beladen war.

Gegen 5.45 Uhr paddelte der Mann mit einem Doppelpaddel bei Sonnenaufgang auf der Elbe zwischen der Landesgrenze zu Hamburg und Stade. In Höhe von Grünendeich verlor sein Boot offenbar zunehmend Luft und sackte immer weiter ab. Nach Angaben der Retter setzte der Mann daraufhin mit einer Taschenlampe oder einem ähnlichen Gegenstand ein Notsignal ab.

Psychische Erkrankung? Unterkühlter Paddler kommt ins Krankenhaus

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Daraufhin lösten Feuerwehr und DLRG im Landkreis Stade Großalarm aus. Auch die Wasserschutzpolizei aus Hamburg machte sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Schließlich erreichte ein Feuerwehrkleinboot den Mann.

Die Feuerwehrleute retteten den etwa 50 Jahre alten Mann aus dem Kajak und brachten ihn an Land. Dort übernahmen Sanitäter den unterkühlten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Elbe hat im Bereich Hamburg derzeit eine Wassertemperatur von etwa 22 Grad. Ein DLRG-Boot sicherte anschließend das Paddelboot samt Reisegepäck und brachte es ebenfalls an Land.

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In welche Richtung und warum der Mann mit seinem Gepäck auf der Elbe unterwegs war, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nach eigenen Angaben auch, ob eine psychische Erkrankung des Mannes eine Rolle gespielt haben könnte.